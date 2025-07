Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.07.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Kennzeichendiebstahl++Wohnungseinbruch++Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten++

Emden - Kennzeichendiebstahl

Gestern Abend im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr entwendete bislang unbekannte Täterschaft beide Kennzeichen eines Pkw. Der Pkw VW Golf mit Emder Kennzeichen war im Früchteburger Weg auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Weener - Wohnungseinbruch

In der Nacht zu Donnerstag gegen 00:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Westerstraße. Die Eingangstür der Wohnung wurde beschädigt und Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet. Im Nahbereich wurde ein Tatverdächtiger angetroffen, bei dem ein Teil des Diebesguts festgestellt werden konnte Die Ermittlungen dauern an.

Leer - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwochmorgen gegen 08:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Logabirumer Straße. Eine 29-jährige aus Leer beabsichtigte mit ihrem Pkw vom Weizenweg nach links auf die Logabirumer Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 27-jährige aus Leer, die mit ihrem Pkw die Logabirumer Straße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße befuhr und nach links in den Weizenweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw, bei dem beiden Fahrerinnen leicht verletzt wurden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell