POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 20.07.2025

Emden - Körperverletzung durch unbekannte Täter --Zeugensuche-

Gegen 05:20 Uhr des Samstages wurden Polizeibeamte zur Straße Am Delft gerufen. Dort trafen diese auf einen 27-jähriger Mann aus Emden, der diverse Gesichtsverletzungen hatte. Dieser konnte letztlich nur berichten, dass er in der Straße Am Delft nach dem Verlassen eines Lokals von drei ihm unbekannten Männern ohne ersichtlichen Grund geschlagen wurde. Anschließend ließen diese von ihm ab und flüchteten. Der junge Mann wurde nach Aufnahme des Sachverhaltes durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden

Bunde - Diebstahl aus Pkw --Zeugensuche--

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter im Kirchring aus einem Pkw Daimler Benz eine Dokumententasche entwendet. Der Geschädigte hat den Diebstahl erst am Morgen des Samstages festgestellt. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Weener oder Bunde.

Westoverledingen - Versuchter Diebstahl aus Getränkestand

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannter Täter versucht, einen Getränkestand auf dem Sportplatzgelände an der Papenburger Straße aufzubrechen. Der Getränkestand befindet sich neben dem eigentlichen Vereinsheim. Der Versuch war jedoch vergeblich, die Tür hat dem Angriff standgehalten.

Bunde - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend mussten Polizeibeamte gegen 17:40 Uhr bei der Kontrolle eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus Polen feststellen, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, eine Blutentnahme musste zur Sicherung des Verfahrens durchgeführt werden. Die Kontrolle selbst wurde im Schliekenweg durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

Emden - Führen eines E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Gegen 06:15 Uhr des heutigen Sonntages befuhr ein 20-jähriger Mann aus Emden den Bereich des Neuen Marktes mit einem E-Scooter, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Vortest ergab einen Alkoholwert von 1,85 Promille und den Hinweis, dass dieser unter THC den E-Scooter geführt hatte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Gestürzter Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Gegen 02 Uhr des Sonntages wurde die Polizei in die Rathausstraße gerufen. Dort hatte augenscheinlich ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Leer die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war in eine Schaufensterscheibe gefahren/gefallen, die dann zu Bruch ging. Bei der Aufnahme mussten die Beamten dann feststellen, dass sich der Radfahrer leicht verletzt hatte. Aber auch, dass dieser stark alkoholisiert war. Ein Vortest führte zu einem Ergebnis von 2,81 Promille. Eine Blutentnahme musste durchgeführt werden. Die Verletzungen des Mannes wurden im Krankenhaus ambulant behandelt.

