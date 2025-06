Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsamkeit führt zu einem verletzten Radfahrer

Mannheim (ots)

Am Montagabend kam es an der Einmündung Luzenbergstraße und Löwitstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Gegen 20:40 Uhr befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Honda Jazz die Luzenbergstraße und beabsichtigte an der Einmündung Löwitstraße nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei übersah die Frau den 55-jährigen Radfahrer, welcher rechts neben dem Pkw mit seinem Herrenrad in gleicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell