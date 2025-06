Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Sinsheim.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 37-jähriger Mann gegen 21.30 Uhr die L 533 in Richtung B 292 und wollte nach rechts auf die B 292 in Richtung Sinsheim abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 22-Jährigen, der auf der B 292 von Dühren in Richtung Sinsheim unterwegs war. Der Toyota überschlug sich in der weiteren Folge und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Bei der Kollision zogen sich der Fahrer des Toyota und die Beifahrerin des 37-Jährigen leichte Verletzungen zu und wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfallablauf abgegeben haben, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell