Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jährige von unbekanntem Mann belästigt - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend wurde eine 18-jährige Frau in Schwetzingen von einem unbekannten Mann sexuell belästigt.

Die Frau befand sich gegen 22.15 Uhr in der Bahnhofanlage und saß auf einer Bank, als sich ein unbekannter Mann am anderen Ende der Bank niederließ. Er sprach die junge Frau an und rückte immer näher. Im weiteren Verlauf wurde der Unbekannte immer zudringlicher, was darin mündete, dass er die 18-Jährige unter anderem auf Arm, Oberkörper und Mund küsste. Die junge Frau äußerte mehrfach und deutlich ihr Missfallen und kontaktierte schließlich telefonisch ihre Freunde. Als der Mann immer noch nicht von ihr abließ, stieß sie ihn von sich und flüchtete in Richtung der Parkplätze.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - 20 bis 25 Jahre alt - Dunkle Hautfarbe - Ca. 180 cm groß - Schlanke Statur - Kurze lockige Haare - War bekleidet mit einer grauen Weste

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell