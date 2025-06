Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großer Erfolg beim Krämerbrückenfest 2025 - Ca. 150.000 Besucher feiern friedlich

Erfurt (ots)

Das diesjährige 48. Krämerbrückenfest war ein voller Erfolg: Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen zog es am vergangenen Wochenende ca. 150.000 Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt Erfurts. An drei Tagen wurde ein vielfältiges Programm aus Musik, Kulinarik, Kunsthandwerk und Mitmachaktionen für Groß und Klein geboten.

Besonderen Anklang fanden die abendlichen Open-Air-Konzerte auf dem Domplatz und dem Fischmarkt mit Newcomern und national bekannten Künstlern. Ein weiterer Höhepunkt war das große Kinderprogramm am Theaterplatz. Dort befanden sich am Samstag in den Spitzenzeiten ca. 800 Personen.

Die Stadtverwaltung und die Polizei ziehen ein positives Fazit: "Die Veranstaltung verlief größtenteils ruhig und geordnet. Die Besucherinnen und Besucher haben friedlich miteinander gefeiert". Insgesamt wurden nur 16 Straftaten registriert, darunter zehn Fälle von Diebstahl und Körperverletzungsdelikten und Trunkenheitsfahrten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.(NSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell