Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böses Erwachen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Erfurter Andreasvorstadt zum Einbruch in einen geparkten Lkw. Hierbei schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um anschließend diverses Beutegut in bisher unbekannter Höhe zu entwenden. Der Einbrecher konnte unbemerkt flüchten, sodass der Schaden erst am Sonntagmorgen von einer aufmerksamen Passantin bemerkt wurde. Durch die Polizei wurde der Fahrzeughalter geweckt und über die Tat informiert. Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen.

Die Polizei appeliert daran keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu hinterlassen. Optimaler Weise sollten diese beim Verlassen des Fahrzeugs stets mitgenommen werden.(LH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell