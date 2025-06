Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf der Felge gefahren

Döllstädt (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda kontrollierten am frühen Samstagmorgen in Döllstädt einen Pkw Peugeot, der dadurch auffiel, dass der vordere, rechte Reifen fehlte. Der Pkw wurde durch den 21 Jahre alten Fahrzeugführer auf der blanken Felge geführt. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann das Fahrzeug unter Alkoholeinfluß fuhr. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 1,35 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit gegen ihn erstattet. Den Grund für den defekten Reifen ermittelten die Beamten auch schnell. Der junge Mann hatte bei Fahrtbeginn vergessen die Handbremse des Fahrzeuges zu lösen. Der Pkw Peugeot wurde in der Folge abgeschleppt. (FR)

