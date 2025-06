Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit drei Verletzten Personen und zwei nicht mehr fahrbereiten PKW

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am Abend des Freitag, 13.06.25 gegen 17:41 Uhr wurde die Polizei Erfurt Süd zu einer Unfallstelle in Erfurt in der Arnstädter Chaussee am Abzweig Tannenwäldchen gerufen. Es sollen zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert und Personen verletzt sein.

Vor Ort konnten zwei verunfallte Fahrzeuge und insgesamt drei verletzte Personen festgestellt werden. An der Unfallstelle traten Betriebsflüssigkeiten aus.

Die verletzten Personen wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst versorgt und in Erfurter Krankenhäuser verbracht.

Vor Ort musste der stadteinwärts führende Straßenabschnitt der Arnstädter Chaussee zwischen dem Abzweig Tannenwäldchen in Richtung Arndtstraße für den fließenden Verkehr für ca. 2 Stunden zum Abschleppen der Fahrzeuge und die sich anschließenden Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der weiteren Folge durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn entfernt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall wie folgt:

Ein Fahrzeuglenker war aus dem Abzweig Tannenwäldchen gefahren und wollte die dort zweispurige Arnstädter Chaussee nach links abbiegend in Richtung Arnstadt passieren. Dabei kam die Person ihrer Wartepflicht nicht nach. Ein aus Richtung Arnstadt stadteinwärts fahrender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte in der weiteren Folge mit dem querenden Pkw.

Alle drei Personen konnten das Krankenhaus zum Glück noch am gleichen Abend wieder verlassen.

An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell