Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungünstiger Zeitpunkt

Sömmerda (ots)

Am Freitag gegen Mittag erschien ein 64 jähriger Mann in der Polizeiinspektion Sömmerda, da er noch Dokumente unterschreiben sollte. Bei ihm wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Fahrereigenschaft konnte ihm zu dieser Zeit noch nicht unterstellt bzw. bewiesen werden. Gegen 13:10 Uhr konnte er durch eine Streife fahrenderweise in der Ortslage Tunzenhausen mit seinem Pkw Audi festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,92 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die entsprechende Ordnungswidrigkeitanzeige erstattet. (AD)

