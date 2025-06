Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Auto und Kind

Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag ereignete sich auf der Kälbertshäuser Straße gegen 13:25 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Kälbertshäuser Straße Ecke Asbacher Weg. Aus bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 8-jähriges Kind unerwartet mit einem Cityroller aus der Einmündung des Asbacher Weges. Da der 77-Jährige keine Möglichkeit mehr hatte, rechtzeitig zu bremsen, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich das Kind leicht am Fuß. An der Unfallstelle wurde der 8-Jährige durch Rettungskräfte behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

