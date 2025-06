POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Beeden

Homburg (ots) - Am 29.05.2025 kam es gegen 21:17 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen im Bereich des Marktplatz in Homburg. Im Anschluss an die Auseinandersetzung entfernte sich einer der Beteiligten in einem grauen VW mit NK-Kreiskennung und zwei weitere Beteiligte in einem schwarzen Mercedes-Benz mit SB-Kreiskennung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in ...

