Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 19.07.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Fahrraddiebstahl ++ Diebstahl eines e-Scooters ++ Trunkenheit im Verkehr

Weener - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am 18.07.2025 im Zeitraum von 12:30-12:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Weener, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die unbekannte Täterschaft touchierte mutmaßlich beim Rangieren mit ihrem PKW den geparkten Pkw (VW Polo, schwarz) der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Trunkenheit im Verkehr

Am Abend des 18.07.2025 befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW die Ahornstraße in Weener. Zeugen beobachteten, wie der PKW mehrfach in den Gegenverkehr geraten ist, woraufhin diese die Polizei verständigten. Während der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten Atemalkohol fest, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,67 Promille. Bei dem Mann wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt sowie die PKW-Schlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Dreirad entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 17.07.2025 auf den 18.07.2025 zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft das behindertengerechte, silberne Dreirad des Geschädigten, welches in der Heinrich-Heine-Straße abgestellt wurde. Das Dreirad war mit einem Kabelschloss verriegelt worden. Ein besonderes Merkmal ist der Fahrradkorb im hinteren Bereich. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - e-Scooter entwendet - Zeugen gesucht!

Am 18.07.2025, zwischen 11:00 Uhr und 19:15 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen mittels Spiralkabelschloss gesicherten e-Scooter der Marke Segway, welcher durch den Geschädigten beim Fahrradstand Multi-Süd (Eingangsbereich in Rtg. Stadtring) abgestellt wurde. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

