Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Geschäft

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Samstag (07.06.) auf Sonntag (08.06.) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Geschäft in der Rehbachstraße. Aus Schränken im Inneren des Geschäftes, die ebenfalls gewaltsam geöffnet wurden, wurde durch den oder die Täter Bargeld entwendet. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht, teilen Sie diese bitte der Polizei mit! Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

