Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Haftbefehl vollstreckt

Schifferstadt/Neuhofen (ots)

Am vergangenen Dienstag führten Polizeibeamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Verkehrskontrollen durch, bei denen zahlreiche Verstöße, unter anderem Gurtverstöße, festgestellt und geahndet wurden. Gegen 22:30 Uhr wurde ein 15-jähriger aus Schifferstadt mit seinem E-Scooter in der Speyerer Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter noch das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 (Farbe Blau) angebracht war und für den Scooter somit kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt, den 15-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gegen 21:30 Uhr wurde in der Ziegeleistraße ein 26-jähriger Autofahrer einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Schlimmer erwischte es dann gegen 01:30 Uhr einen 49-jährigen Autofahrer aus Neuhofen. Dieser wurde aufgrund der Nutzung seines Mobiltelefons in der Jahnstraße in Neuhofen einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl besteht. Da er vor Ort die Geldbuße nicht begleichen konnte, wurde er in die nächst gelegene Justizvollzugsanstalt (JVA) verbracht.

