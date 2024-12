Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Das Hauptzollamt Duisburg informiert - Zollamt Ruhrort am 18.12.2024 ab 10:00 Uhr geschlossen

Duisburg; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Wesel (ots)

Auf Grund einer technischen Störung muss das Zollamt Ruhrort, 47119 Duisburg, Ruhrorter Str. 158, am Mittwoch, den 18.12.2024, ab 10:00 Uhr schließen.

Abholungen von Postsendungen sind an diesem Tag nur bis 10:00 Uhr möglich. In dringenden Angelegenheiten können Abfertigungen durch die Zollämter in 45326 Essen, Laubenhof 8 oder 47638 Straelen, Niederdorfer Str. 86 vorgenommen werden.

Am Donnerstag, 19.12.2024, ist das Zollamt Ruhrort wieder uneingeschränkt geöffnet.

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell