Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Kosmetikstudio, Physiopraxis und Spielhalle - Zeugen gesucht

Schifferstadt/Hochdorf-Assenheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag (07.06.25) bis Sonntag (09.06.25) gelangen bislang unbekannte Täter durch einen Hintereingang in ein Kosmetikstudio in der Raiffeisenstraße (gegenüber eines Mode- und Schuhgeschäfts). Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000EUR. Im gleichen Zeitraum versuchten unbekannte Täter vergeblich in eine Physio-Praxis in der Hauptstraße in Schifferstadt einzubrechen. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Sonntag (09.06.25) im Zeitraum von 02:00 Uhr - 11:00 Uhr in eine Spielhalle in der Mühlstraße in Hochdorf-Assenheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht, teilen Sie diese bitte der Polizei mit! Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

