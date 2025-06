POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) - Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurde ein unsicher fahrender Rollerfahrer auf der L528 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim gemeldet. Der Fahrzeugführer konnte in Böhl-Iggelheim von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der 34-jährige Fahrer händigte einen nicht-EU-Führerschein aus. Da der 34-Jährige allerdings schon mehr als sechs Monate in ...

mehr