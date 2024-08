Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall

Esperstedt (ots)

Am Dienstag befuhren zwei Autos hintereinander die Ortslage von Esperstedt. In der Frankenhäuser Straße musste der vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamen. Der Nachfolgende erkannte dies zu spät und fuhr auf. an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Fahrzeug war in Folge des Unfalls nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

