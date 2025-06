Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Römerberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad die Germersheimer Straße in Römerberg. Da der Mann mit seinem Fahrrad beinahe in einen Grünstreifen gefahren wäre und durch seine unsichere Fahrweise auffiel, wurde er von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrradfahrer eine Atemalkoholkonzentration von knapp über 1,5 Promille festgestellt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wird ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen eingeleitet.

