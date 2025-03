Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt endet in Leitplanke

Erfurt (ots)

Am Freitagabend, kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall, welcher glücklicherweise für den alleinbeteiligten Fahrzeugführer ohne Verletzungen endete. Der 29-jährige Erfurter befuhr zuvor die "Ostumfahrung" in Richtung Süden und verlor hierbei kurz nach der Auffahrt Linderbach die Kontrolle über seinen Pkw. Folglich kam dieser von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen. Am Pkw des Unfallverursachers sowie an der Leitplanke entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Einen möglichen Grund für das Abkommen von der Fahrbahn fanden die eingesetzten Beamten bei der anschließenden Unfallaufnahme heraus. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 0,31 Promille. Dieser Tatsache geschuldet wurden dem Fahrzeugführer sowohl Blut als auch der Führerschein abgenommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.(TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell