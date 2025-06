Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brandstiftung und Sachbeschädigung

Speyer (ots)

Am Sonntag zwischen 09:45 Uhr und 11:20 Uhr wurden im Innenstadtbereich mehrere kleine Brände durch die Feuerwehr und Passanten gemeldet. Hierbei brannten überwiegend Müll und Unrat. Zeugen konnten bei den ersten Brandstellen eine verdächtige Person feststellen und eine Personenbeschreibung abgeben. Die Person, auf die die Personenbeschreibung zutraf, konnte durch eine Polizeistreife auf Höhe des Doms angetroffen und kontrolliert werden. Der 22-jährige Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht und in Gewahrsam genommen. Insgesamt wurden in der Innenstadt in sieben Straßen Kleinbrände verursacht. Verletzt wurde hierdurch niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung.

