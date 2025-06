Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl beim vermeintlichen Geldwechsel in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Freitag (06.06.2025) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl am Schillerplatz: Ein 82-jähriger Schifferstadter wurde von einem Unbekannten darum gebeten, Geld zu wechseln. Der Täter verwickelte den Geschädigten hierbei in ein belangloses Gespräch und griff dem Schifferstadter außerdem selbst in den Geldbeutel, um bei der Suche nach Wechselgeld "zu helfen". Im Nachhinein fiel dem Geschädigten schließlich auf, dass eine größere Summe Scheingeld aus seiner Geldbörse fehlte. Der Täter wurde beschrieben als ca. 170cm großer Mann mit kurzem schwarzem Haar, südosteuropäischer Phänotyp, habe gebrochen Deutsch gesprochen und sei dunkel gekleidet gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

