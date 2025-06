POL-MA: Mannheim/Vogelstang: Peugeot fährt in Streifenwagen und fängt Feuer - PM 1

Weinheim (ots) - Seit dem 06.06.2025 um 19:15 Uhr wird der 35-jährige Christoph H. aus einer Behinderteneinrichtung in Weinheim vermisst. Bei Herrn H. ist das Down-Syndrom sowie Autismus diagnostiziert. Zuletzt wurde er am Freitagabend am Alten OEG-Bahnhof in Weinheim gesehen. Herr H. ist schüchtern und versteckt sich gerne. Der Vermisste trägt einen grauen ...

