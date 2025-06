Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: E-Scooter-Fahrer mit fast 1,6 Promille

Mannheim (ots)

Ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer geriet am späten Freitagabend gegen 23:40 Uhr in der Neckarauer Straße ins Visier einer Polizeistreife. Der Mann filmte oder fotografierte sich während der Fahrt mit seinem Smartphone und befuhr hierbei wechselnd beide Fahrspuren. Zudem war an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der anschließenden Kontrolle ergab der Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,6 Promille, weshalb dem Fahrer im Anschluss im Polizeirevier eine Blutprobe entnommen wurde. Ob für den genutzten E-Scooter ein ausreichender Versicherungsschutz besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell