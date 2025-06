Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 zwischen AS Hirschberg und AS Ladenburg: Leichtverletzter nach Auffahrunfall auf der Autobahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Hirschberg und Ladenburg zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW Golf und einem Wohnwagengespann. Beide Beteiligten befuhren den linken Fahrstreifen als der vordere Fahrzeugführer des Wohnwagengespanns verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 82-jährige VW-Fahrer erkannte dies zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Der VW-Fahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro, wobei der VW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Die linke Fahrspur musste während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg unterstützte die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten mit 12 Einsatzkräften.

