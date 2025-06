POL-MA: Räuber bereichert sich um 600,00 Euro unter Einsatz von Pfefferspray - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Eine 69-jährige Frau verwechselte am Donnerstagvormittag beim Abbiegen in der Heidelberger Altstadt das Gaspedal mit der Bremse und verursachte einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Frau war gegen 11 Uhr mit einem Skoda in der Straße "Neckarstaden" in Richtung Schlierbach unterwegs. In Höhe des St. Vincentium-Krankenhauses bog sie nach rechts ...

