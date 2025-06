Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gas mit Bremse verwechselt und gegen Baum geprallt

Heidelberg (ots)

Eine 69-jährige Frau verwechselte am Donnerstagvormittag beim Abbiegen in der Heidelberger Altstadt das Gaspedal mit der Bremse und verursachte einen Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Die Frau war gegen 11 Uhr mit einem Skoda in der Straße "Neckarstaden" in Richtung Schlierbach unterwegs. In Höhe des St. Vincentium-Krankenhauses bog sie nach rechts ab und verwechselte dabei das Gas- und das Bremspedal. In der weiteren Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen frontal gegen einen Baum. Zudem überfuhr sie ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Durch den Aufprall lösten im Skoda die Airbags aus. Die Frau blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell