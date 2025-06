Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhaus in Brand geraten

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 12:35 Uhr meldete ein Zeuge, dass es aus einem Gartenhaus in der Friedhofstraße heraus rauchte. Mit Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Rot und der Polizei stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich glücklicherweise keine Personen in dem Haus. Die Ursache für den Brand ist unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 - 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell