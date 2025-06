Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Männer wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in fünf Fällen u.a. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen zwei tatverdächtige Männer im Alter von 19 und 22 Jahren erlassen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim, stehen die beiden deutschen Tatverdächtigen im dringenden Verdacht, sich spätestens im Oktober 2024 zusammengeschlossen zu haben, um aus einem Kiosk in der Mittelstraße heraus Kokain und Cannabis in Kleinmengen zu verkaufen, um sich hieraus eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu erschließen. In der Folge soll es im Zeitraum zwischen dem 21.03.2025 und dem 22.05.2025 zu fünf Verkäufen von Kokain gekommen sein.

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen am 03.06.2025 gegen 18 Uhr in Mannheim vorläufig festgenommen werden. Bei Durchsuchungsmaßnahmen im Kiosk, in der Wohnung der Tatverdächtigen im Bereich Mannheim sowie in den Fahrzeugen der beiden Männer konnten insgesamt ca. 650 Gramm Kokain, ca 1.400 Gramm Marihuana, diverse Waffen und gefährliche Gegenstände sowie 3.380 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, die Rauschmittel zum gewinnbringenden Weiterverkauf und die gefährlichen Gegenstände hierbei einsatz- und zugriffsbereit aufbewahrt zu haben.

Die Fahrzeuge der Marken Daimler-Benz und BMW wurden beschlagnahmt.

Die Tatverdächtigen wurden am 04.06.2025 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim jeweils Haftbefehle wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in fünf Fällen und bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit bewaffnetem Handeltreiben mit Cannabis und setzte diese in Vollzug. Anschließend wurden die zwei Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell