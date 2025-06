Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gemeinsam mit ihrem Sohn löscht Bewohnerin einen Küchenbrand und verhindert dadurch Schlimmeres

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, wurde über Notruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Emmertsgrundpassage in Heidelberg gemeldet. Noch bevor Feuerwehr und Polizei von Ort eintrafen, gelang es der 47-jährigen Bewohnerin mit ihrem 20-jährigen Sohn den Brand zu löschen. Eine Evakuierung des Gebäudes war somit nicht von Nöten.

Als Ursache wurde durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg angebranntes Öl auf dem Herd festgestellt, welches wiederum die Dunstabzugshaube in Brand setzte und zudem die Küchenzeile teilweise beschädigte. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Durch das Brandgeschehen wurde niemand verletzt und alle Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder zurück in ihre Wohnungen.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei rückte die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit einem Löschzug und einem Leitfahrzeug an. Diese wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Heidelberg unterstützt.

