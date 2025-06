Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 36-Jähriger erfüllt ganze Palette an Straftaten

Heidelberg (ots)

Eine ganze Reihe an Straftaten leistete sich ein 36 Jahre alter Mann am Mittwochabend in Heidelberg.

Gegen 21:55 Uhr betrat der 36-Jährige eine geschlossene Garage in der Straße "Im Beind". Dort entwendete er ein Fahrrad im Wert von etwa 800 Euro und entfernte sich mit diesem von der Örtlichkeit. Als "Tauschgeschäft" stellte der Mann ein Fahrrad ab, mit welchem er zuvor unterwegs war. Wie sich herausstellte, wurde auch dieses Fahrrad zu einem nicht bekannten Zeitpunkt von dem 36-Jährigen gestohlen.

Durch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurde eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd gegen 22:10 Uhr auf den Mann in der Schelklystraße aufmerksam. Dort konnten die Beamtinnen beobachten, wie der Mann inmitten der Fahrbahn auf die Straße fiel. Als die Polizeistreife den Mann daraufhin ansprach, versuchte er mitsamt dem Fahrrad an den Beamtinnen vorbeizufahren und zu flüchten, was jedoch misslang. Durch die Beatminnen wurde der Mann festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht. Da bei dem 36-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis ergab einen Wert von knapp über 1,2 Promille, weswegen ihm durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Da außerdem der Verdacht bestand, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde auch hierfür Blut abgenommen. Während der Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand, indem er sich gegen die Feststellung seiner Identität wehrte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell