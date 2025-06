Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Laterne zusammengestoßen und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Autofahrer stieß am Mittwochvormittag in Meckesheim gegen eine Straßenlaterne und fuhr anschließend einfach davon.

Der oder die Unbekannte war kurz nach 10 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe der Luisenstraße kam er/sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Diese knickte daraufhin ab und fiel zu Boden. Der oder die Unbekannte fuhr anschließend einfach weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

