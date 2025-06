Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Ins Rutschen gekommen und Unfall gebaut

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag geriet eine 25-jährige Frau mit ihrem VW auf der K 4161 bei Gaiberg ins Rutschen und verursachte einen Verkehrsunfall.

Die 25-Jährige war kurz nach 13 Uhr von Heidelberg in Richtung Gaiberg unterwegs. Als sie unmittelbar vor einer Rechtskurve bremste, verlor sie bei regennasser und abschüssiger Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach rechts in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf rutschte sie in den Gegenverkehr, wo sie gegen den Reisebus eines 49-Jährigen stieß und schließlich links neben der Fahrbahn, entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung, zum Stehen kam.

Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die K 4161 wurde zwischen Abzweig Königstuhl und Gaiberg hierfür kurzzeitig voll gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

