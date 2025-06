Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreisverkehr; 19.000 Euro Schaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:25 Uhr fuhr ein 50-jähriger Seat-Fahrer die Walldorfer Straße von Wiesloch kommend in Richtung Walldorf entlang. Dabei befuhr er den Kreisverkehr "Walldorfer Straße/In den Weinäckern". Zur selben Zeit befuhr eine 67-jährige Nissan-Fahrerin die Straße "In den Weinäckern", um ebenfalls im Kreisverkehr auf die Walldorfer Straße in Richtung Walldorf zu fahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die 67-Jährige den bereits im Kreisverkehr befindlichen Seat-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An diesen entstand ein Gesamtschaden von etwa 19.000 Euro. Die ausgelaufenden Betriebsstoffe auf der Fahrbahn wurden durch den Abschleppdienst abgebunden.

