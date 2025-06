Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, zwei Personen verletzt - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es auf der Lindenhofstraße kurz vor 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6049279 Nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort wird davon ausgegangen, dass ein 78-jähriger Fahrer eines PKW Mazda die Lindenhofstraße in Richtung Landteilstraße befuhr, als er aufgrund medizinischer Ursache nach links in den Gegenverkehr abkam und hier zunächst mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW Porsche touchierte. Kurz darauf kollidierte er mit einem 20-jährigen Fahrer eines PKW Mitsubishi, was dazu führte, dass beide Fahrzeuge sich um 180° drehten. Der Mitsubishi stieß hierbei mit einem Ampelmaßt an der Kreuzung Lindenhofstraße/Emil-Heckel-Straße zusammen. Der Mazda kam auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurden der 78-jährige Fahrer des PKW Mazda und der 20-jährige Fahrer des PKW Mitsubishi schwer verletzt und durch einen Rettungswagen und einen hinzugerufenen Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung in nahgelegene Krankenhäuser verbracht. Der Mazda und der Mitsubishi waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Porsche sowie der Ampelmast wurden durch die Kollision lediglich leicht beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen war die Lindenhofstraße zwischen der Landteilstraße und der Emil-Heckel-Straße voll gesperrt. Um 21:00 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

