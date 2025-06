Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Jungbusch.

Ein 19-Jähriger war kurz nach Mitternacht mit einem Mercedes auf der Hafenstraße in Richtung Neckarvorlandstraße unterwegs. Dabei fuhr er, nach derzeitigem Ermittlungsstand, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit einem voranfahrenden 26-jährigen BMW-Fahrer hinten auf. In der weiteren Folge stieß der BMW gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW und schob diesen gegen einen davor geparkten weiteren VW. Der Mercedes und der BMW wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und den weiteren Umständen des Unfalls durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt dauern an.

