Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht konnte rasch geklärt werden - Zeugen und Geschädigte gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 86-jährige Opel-Fahrerin gefährdete am Donnerstagabend während ihrer Fahrt von Kirrlach über Reilingen nach Hockenheim zahlreiche Verkehrsteilnehmer und verursachte mehrere Unfälle, bevor sie in Hockenheim gestoppt werden konnte.

Eine Zeugin meldete sich gegen 18.30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass sie gerade hinter einem Opel her fahren würde, welcher bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten war und andere Autofahrer gefährdet hatte. In Reilingen sei der Opel zunächst mittig über zwei Kreisverkehre gefahren und anschließend in der Hauptstraße in den Gegenverkehr geraten, sodass ein entgegenkommender Lastwagenfahrer stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Übergang zur Hockenheimer Straße der Opel in der Linkskurve durch ein angrenzendes Blumenbeet gefahren und soll an der Einmündung zur Alten Friedhofstraße beim Vorbeifahren gegen ein geparktes Auto gestoßen sein. Unbeirrt setzte das Auto die Fahrt fort und habe schließlich an der Einmündung von der L599 auf die L723 an der roten Ampel angehalten. Dabei sei der Opel allerdings rückwärts gerollt und die Zeugin konnte einen Zusammenstoß nur durch schnelles Zurücksetzen verhindern. Beim Wiederanfahren stieß der Wagen beim Linksabbiegen gegen die rechten Leitplanken. Im Hubäckerring konnte der Opel schließlich durch eine Streife des Polizeireviers Hockenheim ausgemacht werden. Auf Anhaltesignale mit Blaulicht und Martinshorn reagierte die Fahrerin jedoch nicht und setzte ihren Weg durch die Waldstraße in Schlangenlinien fort. In der Rechtskurve zur Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße folgte das Fahrzeug nicht dem Straßenverlauf, sondern fuhr geradeaus weiter, über den Gegenverkehr in ein Gebüsch. Dabei platzte am Opel ein Vorderreifen und kam zum Stehen. Erst jetzt nahm die Fahrerin das Streifenfahrzeug wahr.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die 86-jährige Frau sehr schlecht zu Fuß ist und offenbar die von ihr verursachten Vorfälle nicht wahrgenommen hatte. Der Opel der Seniorin war nicht mehr fahrbereit. Der verständigte Sohn der Dame kümmerte sich um den Abtransport des Fahrzeugs.

Die 86-Jährige wurde nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme in die Obhut ihres Sohnes gegeben. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Zudem wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an. Weitere Geschädigte, die durch die Seniorin gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise der 86-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell