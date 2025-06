Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Fehlende Kindersicherung und Fahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um kurz nach Mitternacht, fiel einer Polizeistreife in der Werftstraße ein silberfarbener VW Passat auf, in dessen Innenraum sich ein Kleinkind ungesichert und frei bewegte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug insgesamt mit drei Erwachsenen und vier Kindern besetzt war, wobei die Kinder keine Sicherung durch angelegte Sicherheitsgurte oder Kindersitze hatten. Während der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung beim 32-jährigen Fahrer, was durch einen Vortest, welcher positiv auf THC reagierte, bestätigt wurde. Der Fahrer musste im Anschluss eine Blutprobe in den Räumlichkeiten des Polizeireviers abgeben. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige. Die Kinder wurden zwischenzeitlich von einem verständigten Familienangehörigen abgeholt.

