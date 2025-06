Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Kleinkraftrad

Speyer (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr wurde ein unsicher fahrender Rollerfahrer auf der L528 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim gemeldet. Der Fahrzeugführer konnte in Böhl-Iggelheim von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der 34-jährige Fahrer händigte einen nicht-EU-Führerschein aus. Da der 34-Jährige allerdings schon mehr als sechs Monate in Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist, benötigt er für das Führen eines Kraftfahrzeuges einen deutschen Führerschein. Aufgrund der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell