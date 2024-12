BPOL NRW: Bundespolizei stellt 15 Kilogramm Ketamin auf der Bundesautobahn 3 sicher

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizei stellt 15 Kilogramm Ketamin auf der Bundesautobahn 3 sicher

Kleve - Rees - Isselburg

In den späten Abendstunden des 18. Dezember 2024 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Kattenhorst einen 33-jährigen Briten in einem in Wiesbaden zugelassenen VW Polo. Der Fahrer konnte sich hierbei lediglich mit seinem britischen Führerschein ausweisen. Bei der Durchsuchung der Person konnten die Beamten 12 Klemmverschlusstütchen mit insgesamt 28,4 Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Im Kofferraum des Kraftfahrzeuges konnten anschließend in der Reserveradmulde fünf verschweißte Plastikbeutel mit 15,1 Kilogramm Ketamin sichergestellt werden. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Einfuhr, der Besitz und der Handel von Ketamin ist nach dem Neue-psychoaktve-Stoffe-Gesetz (NpSG) verboten. Der Straßenverkaufswert der Substanz liegt bei 600.000 Euro.

