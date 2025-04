POL-WAF: Oelde/Ennigerloh/Kreis Warendorf. Mehrere betrügerische Anrufe - legen Sie auf!

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 20.4.2025 brach ein Unbekannter zwischen 3.55 Uhr und 4.15 Uhr in einen Friseursalon auf der Straße Ostenmauer in Ahlen ein. Der Täter stahl wahrscheinlich Münzgeld. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: ...

mehr