Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Handysünder erwischt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag (09.06.25) im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Südbahnhof sowie in der Hauptstraße Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei mussten acht Verstöße, darunter vier Handyverstöße und zwei Gurtverstöße geahndet werden.

