Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Gotha (ots)

Heute Vormittag kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Reuterstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist in einem Amt ein anonymer Brief mit einer unbekannten Substanz eingegangen. Feuerwehr, örtliche Polizei sowie Spezialkräfte des TLKA kamen zum Einsatz. Die Substanz wurde sichergestellt, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (ah)

