Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Ilm-Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei drei Meldungen zu Verdächtigem Ansprechen von Kindern im Ilm-Kreis ein. Hierzu werden momentan die konkreten Ereignisabläufe durch die Polizei geprüft. Jede Meldung wird in diesem Zusammenhang ernst genommen und einer gewissenhaften Überprüfung zugeführt. Die örtlich zuständige Polizei ist dahingehend sensibilisiert und trifft geeignete Maßnahmen im betreffenden Bereich. Am 06.03.2025, soll ein Kind von einem Mann aus einem schwarzen Transporter in Oehrenstöck gegen 07.00 Uhr angesprochen worden sein. Der Mann wurde auf 20-30 Jahre geschätzt und trug offenbar ein "bisschen Bart". Am 08.03.2025 kam es in Dornheim im Bereich des Spielplatzes gegen 11.00 Uhr zu einem Verdächtigen Ansprechen eines Kindes. Hier soll ein Mann aus einem "schwarzen großen Auto" mit "weißem Aufkleber an der Seite" ausgestiegen sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schwarze Maske, schwarzes Kapuzensweatshirt, Adidas Turnschuhe schwarz mit weißen Streifen, hinkender Gang. Am 11.03.2025 wurde gegen 16.30 Uhr ein Kind in Achelstädt im Bereich der Bushaltestelle von einem Unbekannten angesprochen. Auch hier wurde von einem schwarzen Fahrzeug berichtet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine genaue Beschreibung und das Notieren des Kennzeichens wichtige Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegengenommen. (ah)

