POL-HOM: Vermisstensache Leonie Hoffmann

Homburg (ots) - Am Abend des 19.04.2025 kam es gegen 18:00 Uhr in einer Bankfiliale in der Eisenbahnstraße in 66424 Homburg-Innenstadt zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wird ein 21-jähriger Mann von mehreren männlichen Personen (vermutlich insgesamt sechs) nach verbalen Streitigkeiten geschlagen. Als sich der Geschädigte zur Wehr setzte und Unbeteiligte auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, ...

