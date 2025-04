Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Homburg (ots)

Am 20.04.2025 um ca. 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der L 223 zwischen Bechhofen und 66424 Homburg- Bruchhof. Eine 69-jährige Fahrerin eines PKW (Peugeot 206) mit Homburger Kreiskennzeichen befuhr die L 223 zwischen Homburg und Bechhofen aus Richtung Homburg kommend. Ein 50-jähriger Fahrer eines Motorrads (Kawasaki) mit Zweibrücker Kreiskennzeichen war in entgegengesetzter Richtung aus Bechhofen kommend in Fahrtrichtung Homburg unterwegs. Der Motorradfahrer kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem PKW zusammen.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Pkw-Führerin leicht und der Motorradfahrer schwer verletzt. Beide wurden zur medizinischen Versorgung in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Strecke war für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für ca. vier Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell