PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 27.07.25 aus dem Landkreis Ravensburg

Argenbühl

Dieb dringt über offene Terrassentüre ein

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Freitag in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 12:15 Uhr ein Einfamilienhaus im Kastanienweg in Argenbühl-Christazhofen. Durch die geöffnete Terrassentüre gelangte er ins Schlafzimmer, wo er verschiedene Schmuckstücke im Wert von rund tausend Euro stahl. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kastanienwegs machte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen (Tel. 07522/9840) in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Pkw wird mit Bierflasche beschädigt

Der 25-jährige Geschädigte teilte über Notruf mit, dass in Diepoltshofen auf dem Parkplatz des dortigen Schulzentrums sein Pkw beschädigt wurde. Er habe am Sonntag gegen 01.30 Uhr den Bereich dort befahren, als aus einer Gruppe von 4 männlichen Personen, die alle etwa 20 Jahre alt waren und südländisch aussahen, eine Bierflasche gegen die hintere Türe seines Fahrzeugs geworfen wurde. Bei der sofortigen Überprüfung durch Beamte des Polizeirevier Wangen konnte an dem Pkw ein Schaden von ca. 1500 Euro festgestellt werden. In der Nähe wurden 4 Personen angetroffen, auf die die Beschreibung zutraf, die aber den Vorfall abstritten. Die Ermittlungen dauern an.

Aitrach

Pkw überschlägt sich und bleibt im Maisacker stehen

Zu einem Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn kam es am Samstagnachmittag auf der L 260 bei Aitrach. Der 23-jährige Fahrer eines Pkw Subaru war wohl zu schnell auf der nassen Fahrbahn unterwegs und kam ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich mehrmals und landete in einem Maisfeld. Der Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 44.000 Euro.

Achberg

VW Bus überschlägt sich auf der Autobahn

Zeugen meldeten am Samstagmorgen über Notruf, dass sich auf der BAB 96 bei Achberg ein VW Bus überschlagen hätte. Bei der sofortigen Überprüfung bestätigte sich der Sachverhalt. Der 37-jährige Fahrer des VW Bus befuhr die Autobahn in südlicher Richtung, als er zu weit nach rechts kam, mehrere Verkehrseinrichtungen touchierte und sich schließlich überschlug. Dabei wurde seine 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass evtl. Sekundenschlaf des Fahrers unfallursächlich war. Am Verursacherfahrzeug entstand ein Schaden von ca. 95.000 Euro. An dem VW Bus waren noch zwei hochwertige Fahrräder befestigt, die ebenfalls total beschädigt wurden. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Ravensburg

Polizeibeamte werden von Personengruppe massiv attackiert.

Am Rande des Rutenfestes kam es am Samstag kurz vor Mitternacht zu massiven Angriffen auf Polizeibeamte. Bei Ermittlungen in der Schützenstraße wegen einem offensichtlich gefälschten Geldschein sollte der 18-jährige Tatverdächtige auf das Polizeirevier verbracht werden. Der Tatverdächtige und drei seiner Begleiter im Alter zwischen 25 und 43 Jahren griffen daraufhin die eingesetzten Beamten an. Es kam zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen den Beamten und den Personen. Die Beamten wurden zu Boden gezogen, weggezerrt und stürzten unter anderem in einen Bauzaun. Nur unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Beamte und einer der Aggressoren wurden leicht verletzt. Gegen die Personengruppe wird nun wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

Ravensburg

Mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Zu einem kurzen Wortwechsel zwischen einem 32-jährigen und einer Personengruppe kam es am Samstagabend im Bereich der Ulmer Straße. Aus der Gruppe heraus wurde dem 32-jährigen und einem 30-jährigen Begleiter unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und die Gruppe flüchtete. Die beiden wurden leicht verletzt und ambulant vor Ort versorgt.

