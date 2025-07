Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rollerfahrer nach Sturz leicht verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich am Adenauerplatz ein Unfall, bei dem zwei Zweiradfahrer beteiligt waren.

Gegen 08 Uhr fuhren ein 62-Jähriger mit seinem Liegefahrrad und ein 65-Jähriger mit seinem Motorroller der Marke Piaggio am Adenauerplatz in Richtung Sofienstraße. Ersten Unfallermittlungen zufolge wollte der 62-Jährige nach links abbiegen, um weiter in Richtung Bismarckplatz zu fahren. Durch sein Fahrmanöver drängte er den links neben ihm fahrenden 65-jährigen Rollerfahrer auf die linke Seite. Dies hatte zur Folge, dass der Rollerfahrer die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Er trug neben Prellungen auch Knochenbrüche davon. Der Verletzte begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der 62-Jährige setzte seine Fahrt mit seinem Liegefahrrad fort, ohne seine Personalien an der Unfallörtlichkeit zu hinterlassen. Ein Zeuge, der auf den Unfall aufmerksam geworden war, stellte den 62-Jährgen kurze Zeit später zur Rede.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen und sucht neben dem genannten Zeugen weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell