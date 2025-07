Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Am Mittwoch kam es um kurz vor 06:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim. Ein 29-Jähriger war mit seinem Mazda in Fahrtrichtung Weinheim unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein 21-Jähriger erkannte den stockenden Verkehrsfluss zu spät und prallte mit seinem Peugeot, trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers, auf das Heck der vorausfahrenden Mazda. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine akute Behandlung in einem Krankenhaus war nicht von Nöten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam zu einer kurzzeitigen Sperrung beider Fahrstreifen zur Verlegung der Unfallbeteiligten auf den Standstreifen. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

